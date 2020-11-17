В Брянске убрали 565 рекламных вывесок с фасадов домов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с начала года с фасадов домов убрали 565 рекламных вывесок, кронштейнов и панно. 100 из них демонтировали в принудительном порядке. Всего муниципальный контроль выдал 768 предписаний о демонтаже.

В мае прошлого года в городе приняли единый регламент вывесок и параметры их размещения.

В районных администрациях создали рабочие группы, которые объясняют собственникам, как должны выглядеть вывески на зданиях. И выдают предписания об устранении несоответствий. С начала года 115 вывесок, которые не соответствовали стандартам, владельцы убрали добровольно.

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