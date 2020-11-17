Жители Почепского района выступили против строительства свиноводческих комплексов

Фото: Константин Павлов.

Жители Почепского района выступили против строительства двух свиноводческих комплексов неподалеку от жилых домов. 12 ноября представитель компании встретился с жителями Семецкого сельского поселения. Жители опасаются, что фермы нанесут вред окружающей среде и качеству жизни вокруг. Они боятся неприятного запаха. А также отравления почвы и водоемов: рек Рожок и Судость.

270 человек, жители сел Семцы и Валуец, поселков Новый Раздел, Новинский и Березки, поставили подписи под обращением к брянскому губернатору. Они просят не допустить строительства комплексов рядом с их домами.

6 ноября местные жители увидели, что в районе будущего расположения комплексов начали возводить дорогу. На участок пригнали тяжелую технику. Жители вызвали полицию, пишет депутат облдумы Константин Павлов на странице в соцсетях. Разрешения на проведение работ не оказалось. Технику увезли. После этого люди организовали дежурство, чтобы препятствовать строительству.

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