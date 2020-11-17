По факту гибели двух женщин на пожаре в Карачеве завели уголовное дело

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

По факту гибели 92-летней и 66-летней жительниц Карачева на пожаре завели уголовное дело. Его будут расследовать в следственном управлении СКР по Брянской области.

Пожар случился утром во вторник, 17 ноября, на улице Свердлова. Загорелся частный дом размером девять на шесть метров. В шесть часов утра пламя потушили. После разбора завалов около семи часов утра нашли тела двух пенсионерок.

- Уголовное дело завели по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Следователи осмотрели место возгорания вместе со специалистами противопожарной службы МЧС России. Зафиксировали следы происшествия, изъяли образцы для проведения судебных экспертиз.

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