Основное количество новых случаев ковида выявили в Брянске. Здесь заболели 89 человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 146 жителей региона. Выздоровел 101 пациент. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 15367 человек подтвердили диагноз, вылечился 11371 житель области. От вируса скончались 99 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1574 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 268928 раз.
Основное количество новых случаев ковида выявили в Брянске. Здесь заболели 89 человек. В Брянском районе инфекцию подхватили 8 жителей, в Суземском – 7. Всего «COVID-19» за минувшие сутки на Брянщине обнаружили в 14 городах и районах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 ноября 2020 года:
— Брянск – 6538 (+89)
— Брянский район – 1799 (+8)
— Дятьковский район – 721 (+2)
— Карачевский район – 523
— Жуковский район – 388
— Трубчевский район – 354
— Клинцы – 338 (+9)
— Унечский район – 315 (+3)
— Сельцо – 311
— Новозыбков – 306
— Комаричский район – 305
— Фокино – 286
— Стародубский район – 290 (+6)
— Выгоничский район – 294 (+1)
— Погарский район – 251 (+2)
— Брасовский район – 236
— Навлинский район – 236
— Мглинский район – 220 (+4)
— Почепский район – 220 (+2)
— Климовский район – 207
— Клетнянский район – 171
— Дубровский район – 176
— Суземский район – 178 (+7)
— Клинцовский район – 110 (+2)
— Суражский район – 102 (+6)
— Жирятинский район – 94
— Красногорский район – 97 (+5)
— Гордеевский район – 83
— Севский район – 82
— Злынковский район – 64
— Рогнединский район – 31
— Иногородние – 41.
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