Основное количество новых случаев ковида выявили в Брянске. Здесь заболели 89 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 146 жителей региона. Выздоровел 101 пациент. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 15367 человек подтвердили диагноз, вылечился 11371 житель области. От вируса скончались 99 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1574 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 268928 раз.

Основное количество новых случаев ковида выявили в Брянске. Здесь заболели 89 человек. В Брянском районе инфекцию подхватили 8 жителей, в Суземском – 7. Всего «COVID-19» за минувшие сутки на Брянщине обнаружили в 14 городах и районах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 ноября 2020 года:

— Брянск – 6538 (+89)

— Брянский район – 1799 (+8)

— Дятьковский район – 721 (+2)

— Карачевский район – 523

— Жуковский район – 388

— Трубчевский район – 354

— Клинцы – 338 (+9)

— Унечский район – 315 (+3)

— Сельцо – 311

— Новозыбков – 306

— Комаричский район – 305

— Фокино – 286

— Стародубский район – 290 (+6)

— Выгоничский район – 294 (+1)

— Погарский район – 251 (+2)

— Брасовский район – 236

— Навлинский район – 236

— Мглинский район – 220 (+4)

— Почепский район – 220 (+2)

— Климовский район – 207

— Клетнянский район – 171

— Дубровский район – 176

— Суземский район – 178 (+7)

— Клинцовский район – 110 (+2)

— Суражский район – 102 (+6)

— Жирятинский район – 94

— Красногорский район – 97 (+5)

— Гордеевский район – 83

— Севский район – 82

— Злынковский район – 64

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 41.

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