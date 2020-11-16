В Брянской области прогнозируют до минус 14 градусов

На дорогах местами будет гололедица. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Брянской области в ночь на 17 ноября синоптики прогнозируют от минус 14 до минус 4 градусов. Днем температура воздуха будет от шести до одного мороза. Осадков во вторник не обещают, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

На дорогах местами будет гололедица. Водителей просят сменить шины на зимние и быть осторожными во время движения.

Ветер будет дуть восточный, днем со скоростью 5-10 метров в секунду, ночью - в том же направлении от 7 до 12 метров в секунду.

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