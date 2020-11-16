Брянскэнерго объясняет, что делать при отключении электроэнергии и куда обращаться, чтобы выяснить причину

Фото: "Россети Центр".

Энергетики напоминают: причин, по которым в домах потребителей может отключиться свет, несколько. Самыми распространенными из них являются: плановые работы на энергооборудовании, которые проводят сотрудники энергокомпании для повышения надежности энергоснабжения жителей региона; или внештатные ситуации, при которых отключения энергоснабжения стали следствием непогоды (ураганов и снегопадов).

Выяснить причину отсутствия электроэнергии и планируемые сроки восстановления электроснабжения потребители могут, выбрав один из удобных им способов связи с энергокомпанией «Россети Центр», в состав которой входит филиал «Россети Центр Брянскэнерго», обеспечивающий энергоснабжение жителей Брянской области:

Для начала необходимо зайти на официальный сайт - www.mrsk-1.ru, В разделе «Потребителям» можно узнать являются ли отключения следствием плановых работ на энергооборудовании. Для этого нужно выбрать «Плановые отключения», в перечне регионов - «Брянск» - https://www.mrsk-1.ru/customers/services/transmission/disconnection/280/#&start=13.11.2020. Здесь содержится подробная информация: где и в течение какого времени проводятся работы по повышению надежности энергооборудования.

Получить исчерпывающую информацию потребитель может, обратившись в компанию через интернет приемную www.mrsk-1.ru.

Узнать о причинах отключений можно сайте компании mrsk-1.ru в разделах «Информация об отключении» (сообщить об отключениях) и «Спецпроекты», (баннер «Передача сообщений об отключениях электроэнергии);

Можно воспользоваться мобильным приложением «Россети» для пользователей устройств на Android и IOs или порталом СветлаяСтрана.рф.

Информацию по отключениям также можно получить по телефону Единого Контакт-центра 8-800-220-0-220.

"Брянскэнерго" также рекомендует потребителям придерживаться несложного алгоритма действий в случае отключения электроэнергии.

1. Отключите все электроприборы.

2. Выключателями "выключите" везде свет. Оставьте "включенной" где-нибудь только одну лампочку. Это необходимо для того, чтобы увидеть, когда возобновят подачу электроэнергии.

3. Если отключение произошло в тёмное время суток, выгляните в окно и проверьте, отключен весь ваш район или только дом.

4. В случае, если отключен весь город, проверьте давление в кране с холодной водой и сделайте запас воды.

5. После восстановления электроснабжения не спешите все включать. Убедитесь, что свет не моргает, не "плавает" и подождите минут 10.

6. Поставьте на подзарядку все приборы, имеющие встроенные аккумуляторы и использованные вами в период отключения электроэнергии.

Что НЕ нужно делать:

1. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность в электрических сетях. Это может быть опасно для жизни!

2. Не приближайтесь к проводу, лежащему на земле. Вы можете попасть под шаговое напряжение.

3. Не приближайтесь к проводам, провисшим низко над землей.

4. Не рубите самостоятельно деревья, упавшие на провода. Рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линии электропередачи.

5. Не заходите на территорию огороженных энергообъектов, не проникайте в закрытые помещения.

6. Не устраивайте временные электропроводки.

7. Не используйте генераторы электроэнергии в закрытых помещениях. Такие устройства пожароопасны и выделяют углекислый газ!

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