На заправке в Почепском районе продавали некачественный бензин

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

На заправке в Почепском районе продавали некачественное дизельное топливо. Нарушение выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД.

Образцы бензина проверили в лаборатории. Результаты исследования показали, что качество нефтепродуктов не соответствует ни требованиям ГОСТ, ни Техническому регламенту Таможенного союза.

В конце прошлого года владельца заправки уже ловили на таком же нарушении. Но тогда он отделался предупреждением. Предприниматель продолжил продавать бензин, который плохо может отразиться на работе механизмов в машине и негативно влияет на окружающую среду.

- За повторное совершение административного правонарушения в октябре текущего года владельца заправки привлекли к ответственности в виде штрафа в размере более двух миллионов рублей, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

В этом году полицейские обнаружили некачественное топливо на семи заправках. Владельцам на первое время выписали предупреждения.

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