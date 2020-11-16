Коронавирус в Брянской области, последние новости на 16 ноября 2020 года

За выходные коронавирус преодолел важный психологический рубеж – число заболевших превысило 15 тысяч. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 16 ноября коронавирусом заболели 150 жителей региона. Выздоровели 182 пациента. Новых смертей не зафиксировали.

За выходные коронавирус преодолел важный психологический рубеж – число заболевших превысило 15 тысяч. В регионе у 15221 человека подтвердили диагноз, вылечились 11270 жителей области. От вируса скончались 99 человек.

За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2934 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 267354 раза.

Больше всего новых случаев ковида за минувшие сутки выявили в Брянске. Здесь заболели 98 человек. В Брянском районе – 18, в Выгоничском – 12. Инфекцию зафиксировали у одного иногороднего пациента. Всего новые случаи «COVID-19» на Брянщине обнаружили в 16 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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