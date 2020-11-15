В Брянской области обещают туман и гололедицу

Ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Брянской области с 21.00 15 ноября до 21.00 16 ноября прогнозируют ухудшение погоды. Синоптики обещают облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром ожидается туман, на дорогах гололедица.

Ночью будет дуть восточный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Днем ветер усилится до 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью понизится до 1-6 градусов мороза. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов.

При таких условиях возможны чрезвычайные происшествия на дорогах. Участников дорожного движения просят быть внимательней, сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.

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