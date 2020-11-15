Больше всего новых случаев ковида выявили в Брянске. Здесь заболели 98 человек. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 150 жителей региона. Выздоровели 182 пациента. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 15221 человека подтвердили диагноз, вылечились 11270 жителей области. От вируса скончались 99 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2934 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 267354 раза.

Больше всего новых случаев ковида выявили в Брянске. Здесь заболели 98 человек. В Брянском районе – 18, в Выгоничском – 12. Инфекцию зафиксировали у одного иногороднего пациента. Всего «COVID-19» за минувшие сутки на Брянщине обнаружили в 16 муниципалитетах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 ноября 2020 года:

— Брянск – 6449 (+98)

— Брянский район – 1791 (+18)

— Дятьковский район – 719 (+1)

— Карачевский район – 523

— Жуковский район – 388

— Трубчевский район – 354 (+1)

— Клинцы – 329

— Унечский район – 312

— Сельцо – 311 (+2)

— Новозыбков – 306 (+1)

— Комаричский район – 305 (+2)

— Фокино – 286 (+1)

— Стародубский район – 284

— Выгоничский район – 293 (+12)

— Погарский район – 249 (+1)

— Брасовский район – 236

— Навлинский район – 236 (+1)

— Мглинский район – 216 (+1)

— Почепский район – 218 (+1)

— Климовский район – 207

— Клетнянский район – 171

— Дубровский район – 176

— Суземский район – 171 (+7)

— Клинцовский район – 108 (+1)

— Суражский район – 96

— Жирятинский район – 94

— Красногорский район – 92

— Гордеевский район – 83

— Севский район – 82 (+1)

— Злынковский район – 64

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 41 (+1).

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