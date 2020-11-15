Больше всего новых случаев ковида выявили в Брянске. Здесь заболели 98 человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 150 жителей региона. Выздоровели 182 пациента. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 15221 человека подтвердили диагноз, вылечились 11270 жителей области. От вируса скончались 99 человек. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2934 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 267354 раза.
Больше всего новых случаев ковида выявили в Брянске. Здесь заболели 98 человек. В Брянском районе – 18, в Выгоничском – 12. Инфекцию зафиксировали у одного иногороднего пациента. Всего «COVID-19» за минувшие сутки на Брянщине обнаружили в 16 муниципалитетах.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 ноября 2020 года:
— Брянск – 6449 (+98)
— Брянский район – 1791 (+18)
— Дятьковский район – 719 (+1)
— Карачевский район – 523
— Жуковский район – 388
— Трубчевский район – 354 (+1)
— Клинцы – 329
— Унечский район – 312
— Сельцо – 311 (+2)
— Новозыбков – 306 (+1)
— Комаричский район – 305 (+2)
— Фокино – 286 (+1)
— Стародубский район – 284
— Выгоничский район – 293 (+12)
— Погарский район – 249 (+1)
— Брасовский район – 236
— Навлинский район – 236 (+1)
— Мглинский район – 216 (+1)
— Почепский район – 218 (+1)
— Климовский район – 207
— Клетнянский район – 171
— Дубровский район – 176
— Суземский район – 171 (+7)
— Клинцовский район – 108 (+1)
— Суражский район – 96
— Жирятинский район – 94
— Красногорский район – 92
— Гордеевский район – 83
— Севский район – 82 (+1)
— Злынковский район – 64
— Рогнединский район – 31
— Иногородние – 41 (+1).
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