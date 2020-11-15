Коронавирус в Брянской области, последние новости на 15 ноября 2020 года

За сутки в регионе заболели 160 человек. Выздоровели 163 пациента. Шесть человек скончались.
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
В Брянской области на час ночи 15 ноября коронавирус зарегистрировали у 15071 человек. Вылечились 11088 жителей области.
За сутки в регионе заболели 160 человек. Выздоровели 163 пациента. Шесть человек скончались. Таким образом, общее число умерших достигло 99-ти.
За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3265 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 263131 раз.
В Брянске выявили 40 новых случаев, в Брянском районе - 38. В Климовском районе за сутки заболели 19 человек, в Дубровском – 11. Всего «COVID-19» за прошедший день обнаружили в 15 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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