Коронавирус в Брянской области, последние новости на 15 ноября 2020 года

За сутки в регионе заболели 160 человек. Выздоровели 163 пациента. Шесть человек скончались. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 15 ноября коронавирус зарегистрировали у 15071 человек. Вылечились 11088 жителей области.

За сутки в регионе заболели 160 человек. Выздоровели 163 пациента. Шесть человек скончались. Таким образом, общее число умерших достигло 99-ти.

За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3265 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 263131 раз.

В Брянске выявили 40 новых случаев, в Брянском районе - 38. В Климовском районе за сутки заболели 19 человек, в Дубровском – 11. Всего «COVID-19» за прошедший день обнаружили в 15 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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