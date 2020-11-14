В Брянске выявили 40 новых случаев, в Брянском районе - 38.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 160 жителей региона. Выздоровели 163 пациента. Шесть человек скончались, сообщили в оперативном штабе. Общее число умерших - 99.
В целом с начала пандемии в регионе у 15071 человек подтвердили диагноз, вылечились 11088 жителей области. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3265 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 263131 раз.
В Брянске выявили 40 новых случаев, в Брянском районе - 38. В Климовском районе за сутки заболели 19 человек, в Дубровском – 11. Всего «COVID-19» за минувшие сутки выявили в 15 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 ноября 2020 года:
— Брянск – 6351 (+40)
— Брянский район – 1773 (+38)
— Дятьковский район – 718
— Карачевский район – 523 (+5)
— Жуковский район – 388 (+5)
— Трубчевский район – 353
— Клинцы – 329 (+8)
— Унечский район – 312
— Сельцо – 309
— Новозыбков – 305 (+5)
— Комаричский район – 303 (+7)
— Фокино – 285
— Стародубский район – 284
— Выгоничский район – 281
— Погарский район – 248
— Брасовский район – 236
— Навлинский район – 235 (+2)
— Мглинский район – 215
— Почепский район – 217 (+8)
— Климовский район – 207 (+19)
— Клетнянский район – 171 (+3)
— Дубровский район – 176 (+11)
— Суземский район – 164
— Клинцовский район – 107 (+3)
— Суражский район – 96
— Жирятинский район – 94
— Красногорский район – 92 (+4)
— Гордеевский район – 83
— Севский район – 81 (+2)
— Злынковский район – 64
— Рогнединский район – 31
— Иногородние – 40.
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