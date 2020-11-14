В Брянске выявили 40 новых случаев, в Брянском районе - 38. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 160 жителей региона. Выздоровели 163 пациента. Шесть человек скончались, сообщили в оперативном штабе. Общее число умерших - 99.

В целом с начала пандемии в регионе у 15071 человек подтвердили диагноз, вылечились 11088 жителей области. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3265 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 263131 раз.

В Брянске выявили 40 новых случаев, в Брянском районе - 38. В Климовском районе за сутки заболели 19 человек, в Дубровском – 11. Всего «COVID-19» за минувшие сутки выявили в 15 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 ноября 2020 года:

— Брянск – 6351 (+40)

— Брянский район – 1773 (+38)

— Дятьковский район – 718

— Карачевский район – 523 (+5)

— Жуковский район – 388 (+5)

— Трубчевский район – 353

— Клинцы – 329 (+8)

— Унечский район – 312

— Сельцо – 309

— Новозыбков – 305 (+5)

— Комаричский район – 303 (+7)

— Фокино – 285

— Стародубский район – 284

— Выгоничский район – 281

— Погарский район – 248

— Брасовский район – 236

— Навлинский район – 235 (+2)

— Мглинский район – 215

— Почепский район – 217 (+8)

— Климовский район – 207 (+19)

— Клетнянский район – 171 (+3)

— Дубровский район – 176 (+11)

— Суземский район – 164

— Клинцовский район – 107 (+3)

— Суражский район – 96

— Жирятинский район – 94

— Красногорский район – 92 (+4)

— Гордеевский район – 83

— Севский район – 81 (+2)

— Злынковский район – 64

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 40.

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