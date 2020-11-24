В Брянской области 104 человека с ковидом находятся в реанимациях

В Брянской области 104 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся в реанимациях. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Брянской области 104 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» находятся в реанимациях. 51 пациенту подключили аппараты ИВЛ. Такая информация прозвучала на заседании оперативного штаба в понедельник, 23 ноября, сообщает пресс-служба облправительства.

Всего в брянских коронавирусных госпиталях лежат 1392 человека.

По последней информации, для ковид-больных в регионе предусмотрено 12 медицинских учреждений. Их общий коечный фонд составляет 1865. К 1665 из них подведен кислород, еще к 270 возможно подключение аппаратов искусственной вентиляции легких. Пока же с заболевшими коронавирусом работают девять перепрофилированных инфекционных отделений. Остальные – в резерве.

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