Брянскэнерго рассказывает жителям региона о правилах использования автономных источников питания

В Брянскэнерго напомнили о правилах использования автономных источников питания.

У жителей Брянской области большим спросом пользуются автономные источники питания (АИП). Однако, неправильная их эксплуатация, может обернуться бедой, напоминает потребителям филиал «Россети Центр Брянскэнерго».

Электрогенераторы бывают стационарными и переносными, и работают на различных видах топлива. Их подключение к сети может осуществляться в ручном режиме или автоматически. Чаще всего их используют как аварийные источники электропитания, например, при выполнении ремонтных или строительных работ.

Используя автономные источники питания необходимо помнить несложные правила и неукоснительно их соблюдать:

1. Работы должны производиться лицом, имеющим право выполнения электромонтажных работ. Необходимым условием для подключения АИП к сети потребителя является наличие между коммутационными аппаратами блокировок, исключающими возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и сеть Брянскэнерго.

2. Несогласованное, самостоятельное и неправильное подключение автономных источников питания может привести к поражению электрическим током как лиц их использующих, так и персонала, эксплуатирующего электроустановки, к которым они подключены.

3. Лица, нарушившие правила подключения автономных источников питания, могут быть привлечены к административной ответственности, а в случае поражения людей электрическим током по их вине, - к уголовной.

4. Безопасное подключение и эксплуатация автономных источников питания регламентированы «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами технической эксплуатации электрических сетей РФ».