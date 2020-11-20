Брянский суд приговорил россиянина к 13 годам колонии за госизмену

В Брянске осудили бывшего сотрудника российской «оборонки» Юрия Ещенко. Россиянина уличили в госизмене. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Брянске осудили бывшего сотрудника российской «оборонки» Юрия Ещенко. Россиянина уличили в попытке продать ЦРУ соединенных штатов документацию на новейшие комплексы оружия ВМФ России. Приговор по делу о госизмене вынес областной суд 17 ноября.

Гражданин России Ещенко работал в организации, которая занималась в Североморске Мурманской области обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Он решил в корыстных целях передать США информацию о перспективных разработках российского военно-промышленного комплекса. Для этого в 2015-2017 годах он копировал секретную документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте. А в начале 2019-го он вышел на ЦРУ.

Задержали предателя в июле того же года на территории Брянской области.

– Юрий Ещенко пытался передать иностранной спецслужбе сведения, составляющие государственную тайну, – рассказывают в пресс-службе управления ФСР России по региону. – Спецоперацию провели сотрудники областного УФСБ при поддержке центрального аппарата.

В июне 2020 года обвиняемого в госизмене арестовали до 24 сентября. Меру пресечения ему избрал Лефортовский суд Москвы. А приговор вынесли в Брянском областном суде.

– Юрия Ещенко признали виновным по статье «Государственная измена», – добавляют в ФСБ. – Его приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. На судебном заседании осужденный признал свою вину и раскаялся.

Дело закрыто грифом «секретно».

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