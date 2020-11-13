В Брянске благоустроят сквер на улице Советской

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске начали благоустраивать сквер у дома №9 на улице Советской. На ремонт выделили полтора миллиона рублей по программе "Решаем вместе". Сквер расположен у следственного изолятора №1. В нем должен появиться памятник жертвам политических репрессий.

Камень в основание будущего мемориала заложили в 2016 году. Инициатором создания сквера Памяти и памятника репрессированным стала брянский педагог и краевед Алевтина Пастухова.

- Нам пришлось изменить эскиз памятника, - рассказала "КП-Брянск" Алевтина Евдокимовна. - Изначально планировали, что это будет тюремная решетка и рука, пробивающаяся сквозь нее. Но против такой задумки выступили сотрудники УФСИН. По их словам, такой памятник будет не уместен рядом с СИЗО, куда приходят родственники осужденных и тех, кто в данный момент находится под следствием.

Поэтому выбрали другой проект памятника. Это маленькая девочка с узелком и гранитная плита рядом. На плите - отрывок из поэмы Анны Ахматовой "Реквием".

Эскиз памятника жертвам политических репрессий. Фото: Марина АНТОНОВА

В сквере убрали старые бордюры, в ближайшие дни начнут грейдировать территорию. Здесь уложат тротуарную плитку, посеют газонную траву. Деревья и кустарники, которые растут на территории, трогать не будут. Сейчас решают вопрос об освещении сквера.

- Мы вносили свои предложения в горсовет, чтобы назвать сквер "Память", - говорит Алевтина Пастухова. - Но депутаты никак не рассмотрят этот вопрос. То, что у сквера нет наименования, мешает нам, как общественникам, открыть сбор денег на установку памятника.

На первом этапе благоустройства сквера облагородят площадку у закладного камня.

- В 2020 году заменить его полноценным памятником не удастся, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Этот вопрос будет решаться в следующем году, когда станут точно известны объемы финансирования работ по благоустройству общественных территорий.

30 октября отмечали День памяти жертв политических репрессий. По данным историков, в 40-е годы на Брянщине по политическим мотивам осудили 16 тысяч человек. Четверть из них выслушали смертный приговор. Реабилитация жертв репрессий началась в 1953 году.

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