В Брянской области нашли трех пропавших подростков

Школьников нашли в Стародубе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Брянской области в пятницу, 13 ноября, полицейские нашли трех пропавших подростков: 15-летнюю девочку, 12-летнего и 14-летнего парней. Ребята проводили время в частом доме в Стародубе, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Жизни и здоровью школьников ничего не угрожало.

Почему они ушли из дома, будут разбираться сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних.

Напомним, двое школьников пропали 12 ноября. Через день стало известно, что с ними из дома ушла и девочка.

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