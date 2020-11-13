В Новозыбкове при ремонте городского парка разрушили сказочную избушку

Фото: Оксана Инашевская.

В брянском Новозыбкове при ремонте городского парка разрушили деревянную избушку. Об этом сообщили активисты в социальных сетях.

Парк ремонтируют по федеральной программе "Парки малых городов". А избушку привели в порядок два года назад. Это был проект на деньги фонда президентских грантов. При ремонте деревянного домика жители Новозыбкова могли освоить профессию плотника.

Сама избушка пока стоит. Рабочие разрушили горку и деревянный мостик. На них любили играть дети.

"Почему нужно обязательно ломать? - возмущается Оксана Инашевская на своей странице в соцсетях. - А потом, как показывает практика, делать хуже? Как рассказать ребятам, нашим студентам, что работа, сделанная их руками, стала ненужной? Как приучить ценить труд, относится серьезно к словам и действиям взрослых, если они видят, что их мнение никого не интересует, их работа никому не нужна?"

Жители города жалеют об утраченной площадке:

"Мы очень любили играть с детьми в этом теремке, лазить по канату, спускаться с горок, а мостик, который вырвали, приводил детей в восторг!" - пишет Екатерина Валькова.

"Этим поступком администрация выразила свое отношение к человеческому труду, - высказала мнение Елена Волкова. - И чего удивляться поведению тех детей, которым ничего не стоит сломать, разбить и разрушить новый сквер или площадку."

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