В Брянске ушел из жизни бывший проректор БГУ Александр Грищенков

Фото: БГУ имени И. Г. Петровского.

В Брянске в пятницу, 13 ноября, ушел из жизни бывший проректор БГУ по экономическим вопросам Александр Грищенков. Ему было 60 лет. Печальную новость сообщили на официальном сайте вуза.

Александр Грищенков родился в 1960 году в Трубчевске. Окончил экономический факультет Брянского сельскохозяйственного института. С 1985-й по 1989 годы работал на комсомольской, а после на партийной работе в Выгоничском районе. Закончил аспирантуру Всероссийского научно-исследовательского института экономики труда и управления в сельском хозяйстве. С 1991 по 2001 год работал преподавателем на кафедре экономики Брянской государственной сельхозакадемии.

С 2001 года Александр Иванович работал в Брянском государственном университете. Сначала был доцентом кафедры экономики, потом его избрали деканом, после - проректором по экономическим вопросам.

В 2011 году защитил докторскую диссертацию по экономическим наукам. До выхода на пенсию в 2019 году возглавлял управление университета по экономической работе.

- Все, кто знал Александра Ивановича, отмечают его эрудицию, профессионализм, умение выстраивать отношения в коллективе, - говорится в некрологе. - В эти скорбные дни ректорат, коллектив финансово-экономического факультета, товарищи по работе выражают слова искреннего соболезнования и поддержки родным и близким Александра Ивановича Грищенкова, память о котором сохранится в сердцах его учеников и коллег.

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