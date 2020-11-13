Брянских автомобилистов предупредили о гололедице

По прогнозам синоптиков, ближайшую неделю температура будет достигать минусовых значений днем и ночью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Брянских автомобилистов предупредили о возможной гололедице. Температура воздуха опустится ниже ноля.

В областной Госавтоинспекции просят водителей сменить летние шины на зимние. На дороге избегать резких перестроений и поворотов. Соблюдать дистанцию до впереди идущей машины. Избегать резкого торможения. Следить за боковыми интервалами.

Быть осторожными просят и пешеходов: не переходить дорогу в неположенных местах, не подходить близки к краю дороги. Не становиться на проезжую часть, пока транспорт полностью не остановится.

По прогнозам синоптиков, ближайшую неделю температура будет достигать минусовых значений не только ночью, но и днем. Вечером 14 ноября обещают снег.

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