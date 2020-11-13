Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 159 жителей региона. Выздоровели 208 пациентов. Сразу восемь человек скончались от коронавиурса за 24 часа, сообщили в оперативном штабе. Общее число умерших - 93.

В целом с начала пандемии в регионе у 14911 человек подтвердили диагноз, вылечились 10925 жителей области. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2981 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 261155 раза.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Брянске: 88. В Брянском районе заболел 31 человек. 12 новых случаев пордтвердили в Клинцах. Всего «COVID-19» за минувшие сутки выявили в 14 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 ноября 2020 года:

— Брянск – 6311 (+88)

— Брянский район – 1735 (+31)

— Дятьковский район – 718 (+5)

— Карачевский район – 518

— Жуковский район – 383 (+5)

— Трубчевский район – 353

— Клинцы – 321 (+12)

— Унечский район – 312

— Сельцо – 309 (+2)

— Новозыбков – 300

— Комаричский район – 296

— Фокино – 285 (+1)

— Стародубский район – 284

— Выгоничский район – 281

— Погарский район – 248

— Брасовский район – 236

— Навлинский район – 233 (+2)

— Мглинский район – 215

— Почепский район – 209 (+2)

— Климовский район – 188

— Клетнянский район – 168

— Дубровский район – 165

— Суземский район – 164 (+1)

— Клинцовский район – 104 (+2)

— Суражский район – 96

— Жирятинский район – 94

— Красногорский район – 88 (+3)

— Гордеевский район – 83 (+3)

— Севский район – 79

— Злынковский район – 64 (+2)

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 40.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».