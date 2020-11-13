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В Брянскую область поступило 74,8 тысячи доз четырехвалентной вакцины от гриппа

Ни одного случая сезонной инфекции пока не зарегистрировали
Марина АНТОНОВА
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Вакцина защищает от четырех штаммов гриппа.

Вакцина защищает от четырех штаммов гриппа.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянскую область поступило 74,8 тысячи дозы четырехвалентной вакцины от сезонного гриппа. Это единственный российский препарат, который защищает от четырех штаммов болезни - двух подтипов вируса типа A и двух подтипов вируса B. В каждой дозе - по 15 мкг антигенов каждого штамма.

Вакцину начали производить только в прошлом году. В этом году поставки в регионы России выросли на 40 процентов, сообщают в "Нацимбио".

Напомним, в Брянской области пока не зарегистрировали ни одного случая гриппа. Сезонная эпидемия пока не началась. Поэтому еще есть время привиться. Иммунитет после вакцинации вырабатывается в течение двух недель.

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