Коронавирус в Брянской области, последние новости на 13 ноября 2020 года

В Брянской области на час ночи 13 ноября 2020 года число заболевших коронавирусом составляет 14 752 человека. Накануне подтвердили 157 новых случаев заболевания. 126 человек выздоровели. Ни одной новой смерти не зарегистрировали.

В брянском Роспотребнадзоре изменились телефоны "горячих линий", в том числе и по коронавирусу.

Брянские налогоплательщики из-за эпидемии заплатили на 7,6 процента меньше налогов. Налоговые доходы в региональный бюджет остались на прежнем уровне.

В регионе из-за коронавируса закрылись 226 малых и средних предприятий.

В следующем году в Брянске планируют построить новый корпус морга. По словам депутата Сергея Антошина, сейчас люди не могут забрать из морга умерших родственников.

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