20 ноября 2020 года Центр поддержки экспорта Брянской области проведёт онлайн мастер-класс, посвященный поиску иностранных заказчиков

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Международная кооперация и экспорт несырьевых товаров является приоритетным направлением развития РФ, утвержденным указом Президента РФ как отдельный национальный проект. Поиск иностранных заказчиков относится к числу наиболее востребованных задач, которые мы ежедневно решаем в интересах региональных экспортеров.

20 ноября 2020 года Центр поддержки экспорта Брянской области ГАУ БО ЦОУ «Мой бизнес» проведет онлайн мастер-класс, посвященный теме «Поиск зарубежных заказчиков. Построение эффективной системы продаж на международных рынках».

Участие в мастер-классе позволит детально ознакомиться с наиболее эффективными практиками выхода на международные рынки российских предприятий, научит как искать и грамотно выстраивать работу с иностранными заказчиками и торговыми партнерами (дилерами, дистрибьюторами, агентами и др.), а также использовать современные каналы продаж для продвижения продукции за рубежом.

Спикер мастер-класса – Юрий Шурыгин, генеральный директор Консалтинговой компании «Деларей», исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров, главный редактор Единого информационного портала «Экспортеры России».

Принять участие в онлайн мастер-классе могут представители малого и среднего бизнеса Брянской области. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. По итогам мероприятия слушатели получают сертификат участника. Онлайн мастер-класс пройдет 20 ноября 2020 года, начало в 10-30.

По вопросам участия и регистрации Вы можете обратиться по телефонам:

- (4832) 57-66-26, +7-980-334-56-20 или эл. почте: gsv@btpp.org (контактное лицо Гудовский Сергей Викторович), а также в Центр поддержки экспорта Брянской области по тел.: (4832) 58-92-78