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Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 ноября 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 12 ноября 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За минувшие сутки заболели 157 жителей региона. Выздоровели 126 пациентов.

За минувшие сутки заболели 157 жителей региона. Выздоровели 126 пациентов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 157 жителей региона. Выздоровели 126 пациентов. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 14752 человек подтвердили диагноз, вылечились 10717 жителей области, умерли 85 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3125 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 258174 раза.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Брянске: 48. В Брянском районе заболели 25 человек, в Стародубском – 22, в Выгоничском -13, в Комаричском – 9. Всего «COVID-19» за минувшие сутки выявили в 16 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 ноября 2020 года:

— Брянск – 6223 (+48)

— Брянский район – 1704 (+25)

— Дятьковский район – 713

— Карачевский район – 518 (+3)

— Жуковский район – 378

— Трубчевский район – 353

— Унечский район – 312 (+3)

— Сельцо – 307 (+2)

— Новозыбков – 300 (+2)

— Клинцы – 309

— Фокино – 284

— Комаричский район – 296 (+9)

— Выгоничский район – 281 (+13)

— Стародубский район – 284 (+22)

— Погарский район – 248 (+1)

— Брасовский район – 236

— Навлинский район – 231 (+1)

— Мглинский район – 215 (+6)

— Почепский район – 207 (+8)

— Климовский район – 188 (+4)

— Дубровский район – 165

— Клетнянский район – 168

— Суземский район – 163 (+7)

— Клинцовский район – 102

— Жирятинский район – 94

— Суражский район – 96 (+3)

— Красногорский район – 85

— Гордеевский район – 80

— Севский район – 79

— Злынковский район – 62

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 40.

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