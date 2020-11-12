За минувшие сутки заболели 157 жителей региона. Выздоровели 126 пациентов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 157 жителей региона. Выздоровели 126 пациентов. Новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 14752 человек подтвердили диагноз, вылечились 10717 жителей области, умерли 85 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 3125 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 258174 раза.
Больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Брянске: 48. В Брянском районе заболели 25 человек, в Стародубском – 22, в Выгоничском -13, в Комаричском – 9. Всего «COVID-19» за минувшие сутки выявили в 16 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 ноября 2020 года:
— Брянск – 6223 (+48)
— Брянский район – 1704 (+25)
— Дятьковский район – 713
— Карачевский район – 518 (+3)
— Жуковский район – 378
— Трубчевский район – 353
— Унечский район – 312 (+3)
— Сельцо – 307 (+2)
— Новозыбков – 300 (+2)
— Клинцы – 309
— Фокино – 284
— Комаричский район – 296 (+9)
— Выгоничский район – 281 (+13)
— Стародубский район – 284 (+22)
— Погарский район – 248 (+1)
— Брасовский район – 236
— Навлинский район – 231 (+1)
— Мглинский район – 215 (+6)
— Почепский район – 207 (+8)
— Климовский район – 188 (+4)
— Дубровский район – 165
— Клетнянский район – 168
— Суземский район – 163 (+7)
— Клинцовский район – 102
— Жирятинский район – 94
— Суражский район – 96 (+3)
— Красногорский район – 85
— Гордеевский район – 80
— Севский район – 79
— Злынковский район – 62
— Рогнединский район – 31
— Иногородние – 40.
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