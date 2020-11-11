В брянской Стеклянной Радице увековечили память Валентина Динабургского

Фото: vk.com, сообщество "Станция Пунка".

На стене здания библиотеки в деревне Стеклянная Радица в Брянском районе появилась мемориальная доска. Она увековечивает память выдающегося брянца Валентина Динабургского. Установку памятной плиты выполнили 8 ноября, а торжественно откроют в феврале.

Валентин Динабургский – поэт-фронтовик, Почетный гражданин Брянска, Брянского района и поселка Стеклянная Радица, Заслуженный работник культуры РФ, члена Союза писателей СССР и России, создатель парка-музея имени Алексея Толстого и автор более 30 книг. Со Стеклянной Радицей его жизнь связана с 1935 года. Здесь Валентин Давыдович сначала учился в начальной школе, а затем в лесном техникуме (тот расположен в Орловский Двориках, но территориально поселок относится к Стекляннорадицкой сельской администрации).

Библиотеке в Стенклянной Радице 19 мая этого года присвоили имя легендарного брянца.

Предполагается, что установленную на стену здания мемориальную доску торжественно откроют 17 февраля 2020-го. В этот день три года назад не стало Валентина Динабургского.

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