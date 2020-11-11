Всего «COVID-19» за минувшие сутки проявился в 21 городе и районе. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 163 жителя региона. Выздоровели 73 пациента. От коронавирсуа скончались еще пять человек, сообщают в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 14595 человек подтвердили диагноз, вылечился 10591 житель области, умерли 85 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2596 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 255049 раз.

Коронавирус обнаружили у 27 жителей Брянска и 24 жителей Клинцов. В Жуковском районе выявили 16 новых случаев, в Карачевском – 11. По десять эпизодов ковида зафиксировали в Мглинском, Климовском и Злынковском районах. Всего «COVID-19» за минувшие сутки проявился в 21 городе и районе.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 ноября 2020 года:

— Брянск – 6175 (+27)

— Брянский район – 1679 (+8)

— Дятьковский район – 713 (+1)

— Карачевский район – 515 (+11)

— Жуковский район – 378 (+16)

— Трубчевский район – 353

— Унечский район – 309 (+1)

— Сельцо – 305 (+2)

— Новозыбков – 298 (+9)

— Клинцы – 309 (+24)

— Фокино – 284

— Комаричский район – 287

— Выгоничский район – 268 (+1)

— Стародубский район – 262 (+3)

— Погарский район – 247 (+4)

— Брасовский район – 236 (+2)

— Навлинский район – 230

— Мглинский район – 209 (+10)

— Почепский район – 199

— Климовский район – 184 (+10)

— Дубровский район – 165 (+4)

— Клетнянский район – 168 (+7)

— Суземский район – 156

— Клинцовский район – 102 (+6)

— Жирятинский район – 94

— Суражский район – 93 (+1)

— Красногорский район – 85

— Гордеевский район – 80 (+6)

— Севский район – 79

— Злынковский район – 62 (+10)

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 40.

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