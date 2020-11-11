Всего «COVID-19» за минувшие сутки проявился в 21 городе и районе.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 163 жителя региона. Выздоровели 73 пациента. От коронавирсуа скончались еще пять человек, сообщают в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 14595 человек подтвердили диагноз, вылечился 10591 житель области, умерли 85 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2596 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 255049 раз.
Коронавирус обнаружили у 27 жителей Брянска и 24 жителей Клинцов. В Жуковском районе выявили 16 новых случаев, в Карачевском – 11. По десять эпизодов ковида зафиксировали в Мглинском, Климовском и Злынковском районах. Всего «COVID-19» за минувшие сутки проявился в 21 городе и районе.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 ноября 2020 года:
— Брянск – 6175 (+27)
— Брянский район – 1679 (+8)
— Дятьковский район – 713 (+1)
— Карачевский район – 515 (+11)
— Жуковский район – 378 (+16)
— Трубчевский район – 353
— Унечский район – 309 (+1)
— Сельцо – 305 (+2)
— Новозыбков – 298 (+9)
— Клинцы – 309 (+24)
— Фокино – 284
— Комаричский район – 287
— Выгоничский район – 268 (+1)
— Стародубский район – 262 (+3)
— Погарский район – 247 (+4)
— Брасовский район – 236 (+2)
— Навлинский район – 230
— Мглинский район – 209 (+10)
— Почепский район – 199
— Климовский район – 184 (+10)
— Дубровский район – 165 (+4)
— Клетнянский район – 168 (+7)
— Суземский район – 156
— Клинцовский район – 102 (+6)
— Жирятинский район – 94
— Суражский район – 93 (+1)
— Красногорский район – 85
— Гордеевский район – 80 (+6)
— Севский район – 79
— Злынковский район – 62 (+10)
— Рогнединский район – 31
— Иногородние – 40.
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