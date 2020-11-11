Финансовые и операционные результаты деятельности «Ростелекома» за III квартал и девять месяцев 2020 года

Фото: ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за III квартал и девять месяцев 2020 года по данным консолидированной отчетности по МСФО.

В соответствии с учетной политикой группы приобретение Tele2 Россия учтено по методу объединения бизнеса под общим контролем. В соответствии с данным методом объединение бизнеса, которое возникает от передачи доли в компаниях, находящихся под контролем акционеров, контролирующих группу, учитывается, как если бы такое объединение состоялось на начало самого раннего из представленных в отчетности сравнительных периодов, или, если позднее, с момента, на который был установлен общий контроль (для этой цели сравнительная информация пересматривается). Таким образом, консолидированные финансовые данные за 2019 г. были пересмотрены и в них были включены показатели Tele2 Россия таким образом, как если бы приобретение Tele2 Россия было завершено 1 января 2019 г.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ III КВАРТАЛА 2020 года

– Выручка по сравнению с III кварталом 2019 г. выросла на 13% до 135,0 млрд руб., при этом:

- выручка мобильного бизнеса — на 14% год к году;

- выручка от цифровых сервисов — на 62% год к году.

– Показатель OIBDA вырос на 17% до 53,7 млрд руб.

– Рентабельность по OIBDA увеличилась на 1,5 п. п. до 39,8%.

– Чистая прибыль выросла на 31% до 12,0 млрд руб.

– Капитальные вложения без учета госпрограмм составили 24,3 млрд руб. (18,0% от выручки) против 18,8 млрд руб. (15,7% от выручки) за аналогичный период прошлого года.

– FCF вырос на 26% до 19,5 млрд руб.

– Чистый долг увеличился на 23% с начала года и составил 410,0 млрд руб. или 2,2х показателя «чистый долг/OIBDA».

Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский:

«Мы успешно завершили отчетный квартал, показав сильные финансовые и операционные результаты: выручка компании выросла на 13%, OIBDA — на 17%, свободный денежный поток — на 26%. Ключевыми сегментами роста бизнеса остаются мобильная связь и цифровые сервисы — в соответствии со стратегией трансформации “Ростелекома” в крупнейшего интегрированного провайдера цифровых сервисов в стране. Компания вышла на траекторию устойчивого роста, благодаря которому мы можем реализовывать еще больше амбициозных цифровых проектов в различных индустриях. Мы охватываем все больше перспективных бизнесов, где формируем сильные управленческие команды для интенсивного освоения новых и смежных сегментов рынка. “Ростелеком” ведет проекты в области телемедицины, онлайн-образования, экологии и других инновационных направлениях. Через точечные сделки M&A и создание партнерств мы приобретаем и создаем высокопрофессиональные команды в растущих цифровых бизнесах. Это позволяет усилить конкурентные возможности “Ростелекома” и более активно развивать существующие проекты и запускать новые. Примерами таких сделок стали приобретения компаний-разработчиков софтверных решений в сфере ЖКХ — “Форкам” и “Фастек”, включение в экосистему продуктовой линейки ведущего игрока на рынке системной ИБ-интеграции “Элвис-Плюс”, усиление позиций на рынке наземной доставки контента через покупку бизнеса “Синтерры Медиа”. Все это важные приобретения, которые имеют значительный потенциал в рамках развития соответствующих кластеров в “Ростелекоме”.

Мы продолжаем создавать удобные цифровые решения для бизнеса, государства и частных пользователей, но в рамках обновленной стратегии, которую планируем утвердить и представить рынку в ближайшее время, скорректируем акценты нашей работы. Под брендом “Ростелекома” нам удалось собрать портфель перспективных растущих бизнесов, реальную стоимость которых рынок пока недооценивает. Наша основная задача в связи с этим — реализовать имеющийся потенциал через дальнейшей рост бизнесов и раскрыть справедливую стоимость компании. При этом мы планируем сохранить привлекательный уровень дивидендных выплат, что в сочетании с ростом бизнеса дает акционерам уникальную инвестиционную возможность в долгосрочной перспективе».

Первый вице-президент ПАО «Ростелеком» Владимир Кириенко:

«Наши усилия на ключевых рынках и направлениях продолжают конвертироваться в устойчивый рост бизнеса и укрепляют основу долгосрочного цифрового лидерства компании. Цифровые сервисы “Ростелекома” снова продемонстрировали впечатляющие результаты. Кратно увеличился спрос на решения по информационной безопасности (рост более чем в два с половиной раза), услуги центров обработки данных (более чем двукратный рост), облачного провайдинга/IaaS (более чем двукратный рост). На десятки процентов выросли сервисы цифрового государства, онлайн-видеотрансляций, смарт-решений для домохозяйств, облачной телефонии. В отчетном квартале мы пополнили семейство цифровых продуктов компании новыми актуальными опциями и предложениями, которые уже оценили наши клиенты. Совместно с Tele2 был запущен кинотариф “Везде онлайн”, при подключении которого пользователи получают доступ к специальной подписке на видеосервис Wink. Это хороший пример конвергентного подхода, которой мы реализуем в национальном масштабе, обеспечивая дополнительные продажи и повышая лояльность клиентов. Платформа развлечений Wink, к которой получили доступ клиенты Tele2 через специальное тарифное предложение, пользуется большой популярностью. В октябре мы зафиксировали рекорд одновременного просмотра, причем успешно прошли эту пиковую нагрузку — три миллиона пользователей Wink посмотрели последний бой Хабиба Нурмагомедова.

Корпоративные клиенты получили возможность выбрать оптимальное предложение из линейки тарифов для удаленной работы “Технологии PRO”. Она предлагает различные дополнительные сервисы к основной услуге широкополосного доступа в интернет, включая поддержку персонального менеджера, антивирус, ресурсы облачного хранилища “Яндекс.Диск” и другие возможности. Отдельно отмечу запуск инновационного решения для мониторинга оборота твердых бытовых отходов, которое с помощью камер видеонаблюдения и технологий искусственного интеллекта позволяет анализировать состояние площадок сбора мусора, проверять график вывоза, выявлять отклонения от стандартов. Сервисы по защите окружающей среды становятся все более востребованными по всему миру и перед нашей компанией, как ключевым проводником цифровизации в стране, открывается большое окно возможностей для активного развития инновационных решений в сфере экологии».

Старший вице-президент — финансовый директор ПАО «Ростелеком» Сергей Анохин:

«Компания продемонстрировала уверенный рост основных финансовых показателей и планомерно движется к достижению намеченных на 2020 год целей. Несмотря на ужесточение ограничений из-за второй волны пандемии и сохранение неопределенности в отношении дальнейшей динамики макроэкономических показателей, солидный задел первых трех кварталов позволяет нам повысить прогноз показателей “Ростелекома” в целом по 2020 году. Исходя из этого менеджмент компании ожидает увеличения консолидированной выручки не менее чем на 9%, роста OIBDA не менее чем на 9%; СAPEX сохраняется в пределах 100–110 млрд рублей (без учета реализации госпрограмм)».

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