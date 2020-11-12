В Брянске построят новый корпус морга

70 миллионов рублей выделят из областного бюджета. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске планируют построить новый корпус бюро судебно-медицинской экспертизы. Деньги на него предусмотрят в областном бюджете на следующий год. Губернатор распорядился выделить 70 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

- Этот вопрос, как ни печально, рано или поздно касается каждого человека… - сказал председатель комитета по промышленности, строительству, предпринимательству и собственности Сергей Антошин. - Мы сейчас столкнулись с очень тяжелой ситуацией, когда люди не могут забрать из морга своих умерших родственников.

У брянского областного бюро судебно-медицинской экспертизы появится новый административно-морфологический корпус.

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