Брянцы смогут побороться за премию в конкурсе «Ключевое слово»

Фото: департамент внутренней политики Брянской области.

Федеральное агентство по делам национальностей проводит прием заявок на соискание Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Конкурс призван подчеркнуть многогранность России как страны с уникальным языковым многообразием и способствовать продвижению русского языка за рубежом.

В рамках премии предусмотрено семь номинаций. Заявки принимаются до 1 декабря 2020 года на электронный адрес slovo@fadn.gov.ru.

Оценивать работы будут известные учёные и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия. С более подробной информацией можно познакомиться по ссылке.