В Брянске подвели итоги этнографического диктанта

Фото: Этнографический диктант.

Больше 25,5 тысячи человек в Брянской области приняли участие в Большом этнографическом диктанте в режиме онлайн. По числу участников наш регион вошел в пятерку лучших по Центральному федеральному округу. Стоит отметить, что количество участников онлайн-диктанта в разы превышает количество тех, кто в предыдущие годы проверил свои этнографические знания очно. Так, в прошлом году около 7,5 тысячи брянцев принимали участие в ежегодной Всероссийской акции.

Напомним, с 3 по 8 ноября 2020 года в пятый раз в России проходила Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант».

В этом году свой уровень этнографической грамотности могли проверить жители России и зарубежных стран, владеющие русским, английским, испанским языками, в режиме онлайн.

Задания Диктанта были оформлены в виде теста и включали в себя 30 вопросов. 20 из них были едины для всех участников. Еще 10 - уникальные для каждого региона России.

После прохождения Диктанта каждый участник мог получить в электронном виде сертификат с указанием результатов.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на официальном сайте до 16 ноября 2020 года.