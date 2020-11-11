Заместителем мэра Брянска стала бывшая директор школы

Фото: сайт школы №36.

Новым заместителем главы Брянской городской администрации стала бывшая директор школы №36 Алевтина Андреева. О кадровых изменениях сообщили в пресс-службе мэрии.

Алевтина Александровна приступила к исполнению своих обязанностей со среды, 11 ноября.

На новой должности она будет курировать социальные вопросы. И руководить управлениями культуры и образования, комитетами по физкультуре, по делам молодежи, семьи и детства, отделом по делам несовершеннолетних и пресс-службой.

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