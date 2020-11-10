Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 ноября 2020 года

За минувшие сутки заболел 161 житель региона. Выздоровели 45 пациентов. Новых смертей не произошло.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболел 161 житель региона. Выздоровели 45 пациентов. Новых смертей не произошло, сообщают в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 14432 человек подтвердили диагноз, вылечились 10518 жителей области, умерли 80 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 872 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 252453 раза.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 82. В Брянском районе инфекцию выявили у 37 человек, в Севском – у 10. Всего «COVID-19» зафиксировали в 11 городах и районах региона.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 10 ноября 2020 года:
— Брянск – 6148 (+82)
— Брянский район – 1671 (+37)
— Дятьковский район – 712
— Карачевский район – 504 (+3)
— Жуковский район – 362
— Трубчевский район – 353 (+7)
— Унечский район – 308
— Сельцо – 303
— Новозыбков – 289
— Клинцы – 285
— Фокино – 284 (+1)
— Комаричский район – 287 (+2)
— Выгоничский район – 267
— Стародубский район – 259
— Погарский район – 243 (+5)
— Брасовский район – 234
— Навлинский район – 230 (+2)
— Мглинский район – 199
— Почепский район – 199 (+4)
— Климовский район – 174
— Дубровский район – 161
— Клетнянский район – 161
— Суземский район – 156 (+8)
— Клинцовский район – 96
— Жирятинский район – 94
— Суражский район – 92
— Красногорский район – 85
— Гордеевский район – 74
— Севский район – 79 (+10)
— Злынковский район – 52
— Рогнединский район – 31
— Иногородние – 40.
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