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Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 ноября 2020 года

Мы составили карту распространения и статистику заболевания коронавирусом в Брянской области на 10 ноября 2020 года
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
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За минувшие сутки заболел 161 житель региона. Выздоровели 45 пациентов. Новых смертей не произошло.

За минувшие сутки заболел 161 житель региона. Выздоровели 45 пациентов. Новых смертей не произошло.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболел 161 житель региона. Выздоровели 45 пациентов. Новых смертей не произошло, сообщают в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 14432 человек подтвердили диагноз, вылечились 10518 жителей области, умерли 80 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 872 теста на коронавирус. За все время тестирование провели 252453 раза.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 82. В Брянском районе инфекцию выявили у 37 человек, в Севском – у 10. Всего «COVID-19» зафиксировали в 11 городах и районах региона.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 10 ноября 2020 года:

— Брянск – 6148 (+82)

— Брянский район – 1671 (+37)

— Дятьковский район – 712

— Карачевский район – 504 (+3)

— Жуковский район – 362

— Трубчевский район – 353 (+7)

— Унечский район – 308

— Сельцо – 303

— Новозыбков – 289

— Клинцы – 285

— Фокино – 284 (+1)

— Комаричский район – 287 (+2)

— Выгоничский район – 267

— Стародубский район – 259

— Погарский район – 243 (+5)

— Брасовский район – 234

— Навлинский район – 230 (+2)

— Мглинский район – 199

— Почепский район – 199 (+4)

— Климовский район – 174

— Дубровский район – 161

— Клетнянский район – 161

— Суземский район – 156 (+8)

— Клинцовский район – 96

— Жирятинский район – 94

— Суражский район – 92

— Красногорский район – 85

— Гордеевский район – 74

— Севский район – 79 (+10)

— Злынковский район – 52

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 40.

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