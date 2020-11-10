В настоящее время рождение зубрят в брянском лесу стало обычным делом. Фото: заповедник "Брянский лес"

Брянскому зубру Мефодию исполнилось девять лет. Он родился в заповеднике «Брянский лес» 10 ноября. Мефодий стал первым зубренком, появившимся на свет в рамках программы восстановления популяции зубров в Брянской области.

В настоящее время рождение зубрят в брянском лесу стало обычным делом. А девять лет назад это было настоящим событием. Появления малыша на свет ждали всем коллективом. Из суеверных соображений широкой общественности об этом сообщили не сразу, рассказывают специалисты заповедника.

Сейчас в брянском лесу живет более ста зубров. Их можно часто встретить на экскурсиях, проводимых по заповедным местам.

– С началом холодного времени года и стартом подкормки, мы гарантируем, что увидеть зубров можно будет практически на каждой экскурсии, – рассказывает заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Брянский лес» Екатерина Пилютина. – Увидеть – и понять, как нам повезло, что человечество взялось за ум и сохраняет почти было исчезнувших животных.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».