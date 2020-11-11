Коронавирус в Брянской области, последние новости на 11 ноября 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на час ночи 11 ноября 2020 года коронавирус подтвердили у 14432 человек. За сутки выявили 161 нового заболевшего. Вылечились 45 человек, новых смертей не зафиксировали.

В Брянской области начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса тем, кто лечится на дому. Препараты, это противовирусные, противовоспалительные и жаропонижающие средства, используют из резервных запасов. В ближайшее время закупят новые лекарства. На них выделили 44,9 миллиона рублей.

В Брянской области медики и учителя стали реже болеть коронавирусом. Удельный вес заболевших медиков снизился с 12 до 8 процентов, преподавателей - с 11 до 8 процентов.

В регионе коронавирусом болеют люди трудоспособного возраста. Наибольшее распространение инфекции зафиксировали в возрастной группе от 50 до 64 лет, на втором месте - от 30 до 49 лет, на третьем подростки - 15-17 лет. Дети дошкольного и младшего школьного возраста болеют реже.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».