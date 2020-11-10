В 14 случаях бешенство выявляли у домашних животных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Брянской области в два раза выросла заболеваемость бешенством. За 10 месяцев с начала года в регионе зарегистрировали 26 случаев.

12 случаев бешенства приходится на диких животных, сообщают в пресс-службе управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Инфицированными оказались лисы, енотовидные собаки и куница. Животных обнаружили в Брянске, Гордеевском, Карачевском, Погарском, Почепском и Трубчевском районах.

14 случаев бешенства подтвердили у домашних животных - кошек и собак. Они находились в Брянске, Карачевском, Климовском, Клинцовском, Погарском, Почепском, Стародубском и Унечском районах.

Ни одного случая заражения бешенством среди продуктивных животных не выявляли.

Бешенство - опасная болезнь. В 100 процентах случаях она оказывается смертельной. Спасти может только своевременно начатая вакцинация.

Кстати, домашних животных вакцинируют от бешенства бесплатно раз в год. В этом году начало вакцинации совпало с эпидемией коронавируса. Ее перенесли на более позднее время.

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