В Брянске в парке Пушкина установят площадку за 2,5 миллиона рублей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Бежицком районе Брянска в парке Пушкина установят детскую площадку. Стоимость нового благоустройства и оборудования - 2,5 миллиона рублей. Ремонт проведут по программе "Решаем вместе".

На 300 квадратных метрах появится детский игровой комплекс, песочница, пять качелей и небольшой веревочный парк. Площадку оборудуют резиновым покрытием.

- Проектно-сметная документация объекта прошла государственную экспертизу, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Сейчас проводят торги, чтобы выбрать подрядную организацию.

Парк Пушкина отремонтировали по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году. Аллеи замостили тротуарной плиткой, вдоль установили фонари, лавки и урны. На все это выделили порядка 13 миллионов рублей.

Проектно-сметная документация объекта прошла государственную экспертизу, сейчас ведётся процедура торгов по выбору подрядной организации.

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