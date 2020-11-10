Коронавирус в Брянской области, последние новости на 10 ноября 2020 года

Фото: vk.com, "Аэропарк".

В Брянской области на час ночи 10 ноября 2020 года число заболевших коронавирусом составляет 14271 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 167 человек. За 24 часа медики выполнили 1025 исследований на коронавирус.

За все время эпидемии выздоровели 10473 человека, умерли - 80 пациентов.

С 9 ноября школьники с 5-го по 11-й класс начали учиться дистанционно. Ученики начальных классов продолжают посещать образовательные учреждения. Остаются открытыми детские сады, кружки и секции.

С 9 ноября спешно ввели дополнительные ограничения из-за коронавируса в регионе. Обязательная самоизоляция действует для пенсионеров. Подросткам нельзя без сопровождения взрослых посещать торговые центры, в том числе, зону фуд-корта. На свадьбах и поминках могут присутствовать не больше 50 человек. Массовые мероприятия без зрителей нужно согласовывать с Роспотребнадзором. Брянцы должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в полтора метра.

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