Брянский губернатор ввел очередные ограничения из-за коронавируса

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Брянский губернатор ввел в области очередные ограничения из-за распространения коронавируса. Изменения в постановление областного правительства опубликовали в понедельник, 9 ноября.

Для пенсионеров старше 65 лет вводится обязательная самоизоляция с 9 по 22 ноября. Ее могут не соблюдать руководители предприятий и те сотрудники, чье присутствие на рабочем месте необходимо.

Подросткам до 22 ноября запрещено посещать торговые центры, в том числе зоны фуд-кортов, без взрослых.

Свадьбы и поминки разрешено проводить в кафе с участием не больше 50 человек. На одного посетителя должно приходиться четыре квадратных метра площади помещения.

Спортивные, зрелищные, массовые мероприятия можно проводить без зрителей после согласования в Роспотребнадзором.

Жители Брянской области обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию полтора метра, в том числе и в общественном транспорте за исключением такси.

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