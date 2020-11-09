В Брянске ушел из жизни журналист Дмитрий Кустарев

Фото: личная страница Дмитрия Кустарева.
В Брянске после продолжительной болезни ушел из жизни журналист Дмитрий Кустарев. Его не стало ночью в понедельник, 9 ноября. Дмитрию Кустареву было 59 лет.
Дмитрий начинал свою карьеру в газете "Брянское время". Долгое время сотрудничал с газетой "Къ спорту". Несколько материалов вышло в ее преемнике - вкладке "Спортивная неделя" в "Брянских известиях".
- Дмитрий был профессионалом своего дела, - вспоминают о нем коллеги. - Любая тема была ему подвластна.
"Комсомольская правда" в Брянске" выражает соболезнования родным и близким Дмитрия Кустарева.
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