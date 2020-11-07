Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 ноября 2020 года

Всего COVID-19 зафиксировали в 19 брянских городах и районах. Фото: Татьяна АЛЕКСАНДРОВА

В Брянской области на час ночи 7 ноября от коронавируса скончались еще четыре человека. Заболели 160 жителей региона, выздоровели 108 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1715 тестов на коронавирус.

В целом с начала пандемии в регионе у 13768 человек подтвердили диагноз, вылечились 10169 жителей области, умерли 74 пациента. За все время тестирование провели 245828 раз.

Больше всего новых случаев диагностировали в Брянске: 64 заболевших. В Брянском районе ковид выявили у 16 человек, в Дятьковском – у 15. В Брасовском районе диагностировали 11 новых случаев, в городе Фокино – 10. Всего COVID-19 зафиксировали в 19 брянских городах и районах. Также заболевание диагностировали у одного иногороднего пациента.

Школьники Брянской области переходят на дистанционное образование. Соответствующее постановление 6 ноября подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз. На удаленное обучение перевели учащихся с 5 по 11 классы. Пока что такие меры введены до 23 ноября 2020 года.

В Брянске прошел очередной рейд по выявлению нарушителей масочного режима. Комиссия посетила за день 114 магазинов, салонов красоты и кафе во всех районах города.

На безмасочников составили шесть административных протоколов. Три случая обнаружили в Бежице, по одному нарушению нашли в Володарском, Советском и Фокинском районах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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