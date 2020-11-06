Брянских школьников из-за коронавируса перевели на дистанционное обучение

Пока что такие меры введены до 23 ноября 2020 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

Школьники Брянской области переходят на дистанционное образование. Соответствующее постановление подписал сегодня, 6 ноября, губернатор Брянской области Александр Богомаз.

На удаленное обучение перевели учащихся с 5 по 11 классы. Пока что такие меры введены до 23 ноября 2020 года.

Напомним, в регионе резко выросло количество новых случаев заболевания коронавирусом. В школах сложилась сложная ситуация, заболевшие есть среди школьников и среди педагогов.

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