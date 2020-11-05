Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 ноября 2020 года

Всего COVID-19 зафиксировали в 19 брянских городах и районах. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 160 жителей региона. Выздоровели 108 пациентов. От коронавируса за сутки скончались еще четыре человека, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 13768 человек подтвердили диагноз, вылечились 10169 жителей области, умерли 74 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1715 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 245828 раз.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 64 заболевших. В Брянском районе ковид выявили у 16 человек, в Дятьковском – у 15. В Брасовском районе диагностировали 11 новых случаев, в городе Фокино – 10. Всего COVID-19 зафиксировали в 19 брянских городах и районах. Также заболевание диагностировали у одного иногороднего пациента.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 6 ноября 2020 года:

— Брянск – 5844 (+64)

— Брянский район – 1542 (+16)

— Дятьковский район – 697 (+15)

— Карачевский район – 490 (+8)

— Жуковский район – 352 (+1)

— Трубчевский район – 340 (+1)

— Унечский район – 302 (+1)

— Сельцо – 299 (+4)

— Новозыбков – 287 (+5)

— Клинцы – 281 (+1)

— Фокино – 277 (+10)

— Комаричский район – 263

— Выгоничский район – 257

— Стародубский район – 249

— Погарский район – 233

— Навлинский район – 210 (+5)

— Брасовский район – 209 (+11)

— Почепский район – 191

— Мглинский район – 190

— Климовский район – 174 (+1)

— Дубровский район – 161 (+6)

— Клетнянский район – 161 (+2)

— Суземский район – 135

— Клинцовский район – 96

— Жирятинский район – 90 (+1)

— Суражский район – 92

— Красногорский район – 85 (+1)

— Гордеевский район – 74

— Севский район – 65

— Злынковский район – 52 (+6)

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 39 (+1).

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