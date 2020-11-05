Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 ноября 2020 года

Всего COVID-19 зафиксировали в 19 брянских городах и районах.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 160 жителей региона. Выздоровели 108 пациентов. От коронавируса за сутки скончались еще четыре человека, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 13768 человек подтвердили диагноз, вылечились 10169 жителей области, умерли 74 пациента. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 1715 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 245828 раз.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске: 64 заболевших. В Брянском районе ковид выявили у 16 человек, в Дятьковском – у 15. В Брасовском районе диагностировали 11 новых случаев, в городе Фокино – 10. Всего COVID-19 зафиксировали в 19 брянских городах и районах. Также заболевание диагностировали у одного иногороднего пациента.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 6 ноября 2020 года:
— Брянск – 5844 (+64)
— Брянский район – 1542 (+16)
— Дятьковский район – 697 (+15)
— Карачевский район – 490 (+8)
— Жуковский район – 352 (+1)
— Трубчевский район – 340 (+1)
— Унечский район – 302 (+1)
— Сельцо – 299 (+4)
— Новозыбков – 287 (+5)
— Клинцы – 281 (+1)
— Фокино – 277 (+10)
— Комаричский район – 263
— Выгоничский район – 257
— Стародубский район – 249
— Погарский район – 233
— Навлинский район – 210 (+5)
— Брасовский район – 209 (+11)
— Почепский район – 191
— Мглинский район – 190
— Климовский район – 174 (+1)
— Дубровский район – 161 (+6)
— Клетнянский район – 161 (+2)
— Суземский район – 135
— Клинцовский район – 96
— Жирятинский район – 90 (+1)
— Суражский район – 92
— Красногорский район – 85 (+1)
— Гордеевский район – 74
— Севский район – 65
— Злынковский район – 52 (+6)
— Рогнединский район – 31
— Иногородние – 39 (+1).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».