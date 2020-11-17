В пожаре в брянском Карачеве погибли две женщины

Пожар в брянском городе Карачев унес две человеческие жизни. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области

Две женщины погибли в пожаре в брянском городе Карачев рано утром во вторник, 17 ноября. Горел частный жилой дом, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Пожар зафиксировали в 05.12 – поступил звонок в оперативную дежурную смену ЦУКС. Уточнялось, что на улице Свердлова вспыхнул частный жилой дом. К месту ЧП оперативно выехали две пожарные автоцистерны и звено газодымозащитной службы.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил строение уже по всей площади – на 54 квадратных метрах. В 05.31 пожар удалось локализовать. Еще через 17 минут – ликвидировать полностью.

– В результате ЧП погибли две женщины, – рассказывают в чрезвычайном министерстве. – Им было 92 и 66 лет. Причину пожара установят эксперты.

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