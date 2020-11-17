В конкурсе «Миссис Брянск-2020» победила Ольга Бабакова

Фото: vk.com, официальная страница Ольги Бабаковой.

Стало известно имя главной замужней красавицы Брянска по версии 2020 года. Ею стала Ольга Бабакова. Финал конкурса красоты и талантов «Миссис Брянск» провели в городе в минувшее воскресенье, 15 ноября, сообщают организаторы.

Действо завернулось в одном из ресторанов Фокинского района. Конкурсанток было двенадцать. Все они – замужние женщины в возрасте от 25 до 43 лет. По традиции финалистки представляли свои визитные карточки, дефилировали, демонстрировали ум и таланты.

По итогам выступлений жюри присудило победу Ольге Бабаковой. «Миссис Брянск-2020» является лауреатом всероссийского конкурса парикмахерского искусства. Она же победитель аналогичного областного. Также молодая женщина интересуется психологией и тарологией.

Кстати, второй красавицей конкурса – и соответственно обладательницей титула «Вице-мисс Брянск-2020» – стала Татьяна Бондарева.

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