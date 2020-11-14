Коронавирус в Брянской области, последние новости на 14 ноября 2020 года

В Брянске массово скупают антибиотики и противовирусные препараты. Некоторые из них уже стали дефицитными. Фото: Анна ЛЕВКИНА

За сутки в Брянской области зафиксировали 159 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех ковид-положительных с начала пандемии достигло 14911. При этом коэффициент распространения коронавируса немного снизился (примерно на 0,01). Его обновленная величина равна 0,97.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 208 брянцев. Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших ковид в регионе теперь 10925, это больше 73% от общего числа инфицированных. От коронавируса умерло еще восемь человек. Теперь таковых суммарно 93

Наибольшее число новых случаев – на счету Брянска (88). На второй строчке оказался Брянский район с 31-м заболевшим. А замкнули ТОП-5 Клинцы, Жуковский и Дятьковский районы. Там прибавилось 12, 5 и 5 ковид-положительных соответственно.

Сейчас первая тройка муниципалитетов с наибольшим числом заболевших выглядит следующим образом: Брянск (6311), Брянский район (1735), Дятьковский район (718).

В брянских лаборатория за сутки выполнили 2981 тестов на коронавирус. А их суммарное число превысило 261,1 тысячу.

В Брянске массово скупают антибиотики и противовирусные препараты, которые применяют при лечении коронавируса. Некоторые из них уже стали дефицитными.

В соцсетях пользователи обсуждают случай, когда женщина нашла нужное лекарство, обойдя несколько аптек в центре. Однако ей не продали антибиотик без рецепта.

В брянских КТ-кабинетах не выдают лекарства от коронавируса. Как оказалось, информация регионального оперштаба от 10-го числа не соответствует действительности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».