Брянскэнерго: соблюдение простых правил в холодное время года позволит потребителям снизить нагрузку на электросеть и сэкономить на счетах за электроэнергию

Фото: "Россети Центр".

Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» сообщает: в связи с наступлением осеннее – зимнего периода и низкими температурами резко возрастает потребление электроэнергии на обогрев помещений, особенно в части бытовых нужд.

Брянскэнерго напоминает, что электрообогреватели, теплые полы, водоподогреватели нельзя включать в сеть одновременно с иными мощными электроприборами (электроплитами, СВЧ-печами, электрочайниками, утюгами, пылесосами и т.п.). В этом случае повышается риск перегрузки внутриквартирной и внутридомовой электрической сети, увеличивается нагрузка на электрические сети района.

Также не рекомендуется включать мощные электроприборы вечером, потому что промежуток времени с 18 до 21 часа в зимние месяцы является я пиком нагрузок. Чтобы уменьшить расход электроэнергии и размер платы за нее, необходимо перед использованием электроподогрева выполнить работы по утеплению помещения и застекленных лоджий: заклеить окна, заделать щели между стеной и плинтусом, утеплить входную дверь. Не рекомендуется закрывать шторами батарею (нижнюю часть штор рекомендуется положить на подоконник так, чтобы батареи оставались открытыми). За батареей можно разместить лист изолирующего материала (вспененного полиэтилена с отражающим слоем) – это сократит теплопотери и увеличит температуру в помещении. Предпочтительнее пользоваться обогревателями помещений с термостатами, а радиаторы отопления оснастить терморегуляторами для регулирования температуры в помещениях и исключения "перетопов". В комнатах не следует постоянно держать полуоткрытыми форточки, лучше использовать ударное проветривание помещений.

Также необходимо не допускать охлаждения общедомовых помещений (подъездов, подвалов) – необходимо закрывать двери в подъезд, не допускать демонтажа второй подъездной двери, снабжать их пружиной (доводчиком), плотно закрывать окна в подъезде, чердачные и подвальные окна и двери. Подъезды, лестничные клетки целесообразно оснащать датчиками движения или шумовыми датчиками включения/ отключения освещения для исключения постоянного горения осветительных приборов. Необходимо следить за наличием и исправностью прибора учета электроэнергии и устройств защиты электрической сети, размещенных в квартире или на этажном щите. Соблюдение этих простых рекомендаций позволит исключить или значительно снизить время пользования электроподогревателями, не допустить увеличения счетов за электроэнергию и общедомовые нужды, снизить риски выхода из строя внутриквартирной и внутридомовой электрической сети.