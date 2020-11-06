В Брянске предложили разработать единый дизайн остановок

Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.

В Брянске предложили разработать единую концепцию оформления остановочных павильонов. Пассажирам должно быть удобно ждать транспорт.

Городские депутаты объехали остановки в Володарском районе Брянска. Они побывали на улицах Пушкина, академика Королева, Чичерина и Абашева, на бульваре Щорса, у железнодорожного вокзала Брянск – 1, а также оценили состояние конечной остановки в Радице–Крыловке.

И не все остановки соответствовали требованиям, сообщают в пресс-службе горсовета. Где-то не было боковых стенок в павильонах, где-то слишком низко расположена крыша. На бульваре Щорса нет полноценного остановочного комплекса. В половине случаев на остановках не было урн, не все остановки оборудованы заездными карманами для автобусов и троллейбусов.

Вопросы возникли и к оборудованию конечных остановок, где отдыхают водители.

Проверяющие объедут остановки во всех районах города и составят свои предложения.

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