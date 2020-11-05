Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 ноября 2020 года

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске, здесь нашли 74 заболевших.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 165 жителей региона. Выздоровели 192 пациента, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.
В целом с начала пандемии в регионе у 13608 человек подтвердили диагноз, вылечился 10061 житель области, умерли 70 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2940 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 243633 раза.
Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске, здесь нашли 74 заболевших. В Жуковском районе ковид выявили у 14 человек, в Мглинском – у 10. В Выгоничском районе и в городе Новозыбкове обнаружили по девять новых случаев опасной инфекции. Всего COVID-19 зафиксировали в 23 брянских городах и районах. Также заболевание диагностировали у одного иногороднего пациента.
Карта распространения коронавируса Брянской области на 5 ноября 2020 года:
— Брянск – 5780 (+74)
— Брянский район – 1526 (+6)
— Дятьковский район – 682 (+2)
— Карачевский район – 482 (+2)
— Трубчевский район – 339 (+1)
— Жуковский район – 351 (+14)
— Унечский район – 301 (+3)
— Сельцо – 295
— Фокино – 267
— Новозыбков – 282 (+9)
— Комаричский район – 263 (+4)
— Клинцы – 280 (+2)
— Стародубский район – 249 (+3)
— Выгоничский район – 257 (+9)
— Погарский район – 233
— Почепский район – 191 (+1)
— Брасовский район – 198 (+3)
— Мглинский район – 190 (+10)
— Навлинский район – 205 (+2)
— Климовский район – 173 (+1)
— Дубровский район – 155 (+2)
— Клетнянский район – 159 (+8)
— Суземский район – 135
— Жирятинский район – 89
— Суражский район – 92
— Клинцовский район – 96 (+2)
— Красногорский район – 84 (+3)
— Гордеевский район – 74 (+2)
— Севский район – 65
— Злынковский район – 46 (+1)
— Рогнединский район – 31
— Иногородние – 38 (+1).
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