Карта распространения коронавируса в Брянской области на 5 ноября 2020 года

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске, здесь нашли 74 заболевших. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 5 ноября 2020 года. За минувшие сутки заболели 165 жителей региона. Выздоровели 192 пациента, новых смертей не зафиксировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом с начала пандемии в регионе у 13608 человек подтвердили диагноз, вылечился 10061 житель области, умерли 70 пациентов. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2940 тестов на коронавирус. За все время тестирование провели 243633 раза.

Больше всего случаев коронавируса диагностировали в Брянске, здесь нашли 74 заболевших. В Жуковском районе ковид выявили у 14 человек, в Мглинском – у 10. В Выгоничском районе и в городе Новозыбкове обнаружили по девять новых случаев опасной инфекции. Всего COVID-19 зафиксировали в 23 брянских городах и районах. Также заболевание диагностировали у одного иногороднего пациента.

Карта распространения коронавируса Брянской области на 5 ноября 2020 года:

— Брянск – 5780 (+74)

— Брянский район – 1526 (+6)

— Дятьковский район – 682 (+2)

— Карачевский район – 482 (+2)

— Трубчевский район – 339 (+1)

— Жуковский район – 351 (+14)

— Унечский район – 301 (+3)

— Сельцо – 295

— Фокино – 267

— Новозыбков – 282 (+9)

— Комаричский район – 263 (+4)

— Клинцы – 280 (+2)

— Стародубский район – 249 (+3)

— Выгоничский район – 257 (+9)

— Погарский район – 233

— Почепский район – 191 (+1)

— Брасовский район – 198 (+3)

— Мглинский район – 190 (+10)

— Навлинский район – 205 (+2)

— Климовский район – 173 (+1)

— Дубровский район – 155 (+2)

— Клетнянский район – 159 (+8)

— Суземский район – 135

— Жирятинский район – 89

— Суражский район – 92

— Клинцовский район – 96 (+2)

— Красногорский район – 84 (+3)

— Гордеевский район – 74 (+2)

— Севский район – 65

— Злынковский район – 46 (+1)

— Рогнединский район – 31

— Иногородние – 38 (+1).

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