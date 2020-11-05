Коронавирус в Брянской области, последние новости на 5 ноября 2020 года

За минувшие сутки заболели 163 жителя региона. Выздоровели 139 пациентов, новых смертей не зафиксировали. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 5 ноября коронавирусом заболели 13443 человека. Вылечились 9869 жителей области, умерли 70 пациентов. За все время тестирование на COVID-19 провели 241173 раза.

За минувшие сутки заболели 163 жителя региона. Выздоровели 139 пациентов, новых смертей не зафиксировали. За прошедший день в брянских лабораториях выполнили 2358 тестов на коронавирус. Новые случаи инфицирования выявили в 11 муниципалитетах.

Наибольшее число заболевших вновь оказалось в Брянске. Здесь болезнь диагностировали у 91 человека. Вирус обнаружили у 34 жителей Брянского района и у 12-ти - в Брасовском.

В Навлинском районе заболели девять человек, в Карачевском - пять. В Выгоничском районе и в городе Сельцо зафиксировали по три новых случая. В Комаричском районе и в Клинцах – по два. В Мглинском и Красногорском районах – по одному.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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